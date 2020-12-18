Аналитики выяснили, сколько компаний планируют выплатить годовые премии

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Выплату годовых премий сотрудникам планируют осуществить 41% российских компаний. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса поиска вакансий SuperJob, сообщает RT.
Согласно данным опроса, 24% работодателей намерены порадовать годовыми премиями лишь отдельные категории сотрудников ("Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе"), а 17% планируют поощрить весь персонал ("Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года").
При этом, наибольшее число компаний, планирующих премирование, относится к сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
Отмечается, что 28% компаний в России вовсе не имеют планов по выплате годовых премий, 31% еще не определились.
Опрос проводился среди представителей 1 тысячи компаний и 2,5 тысячи трудоустроенных граждан РФ из всех округов страны.
Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, на какой размер годовой премии рассчитывает большинство россиян. Исследование показало, что в этом году на поощрение рассчитывают 37% респондентов.
В 2019 году 63% премированных пополнили свои кошельки 15 тысячами рублей. 35% из них выплатили до 5 тысяч рублей. Премию до 50 тысяч рублей выплатили 16% опрошенных, и только 7% россиян получили новогоднюю премию в размере свыше 50 тысяч.
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