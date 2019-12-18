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Культура

12:07

Шведская журналистка удивилась детям в российских театрах

общество культура

Фото: depositphotos/danr13

Дети в России с удовольствием посещают театры, поскольку с самых ранних лет им прививают любовь к классической музыке и балету. К такому мнению пришла корреспондент шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

"В России не считают, что высокая культура – это только для взрослых. Напротив, дети тоже должны ценить балет и классическую музыку", – отметила она.

Шведка рассказала, что в свой последний визит в Россию она вместе с дочерью посетила детское представление в Мариинском театре. Концерт длился два часа. За это время симфонический оркестр играл композиции Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова.

При этом все дети в зале, которым еще не исполнилось и десяти лет, спокойно сидели и слушали музыку, а в Швеции их ровесники "уже разнесли бы весь зал", подчеркнула женщина.

Позднее сотрудница издания посетила постановку "Лебединое озеро" в Большом театре. Она сразу обратила внимание на нарядно одетых детей, хотя "трехчасовой балет с двумя антрактами предназначен не для них". По ее мнению, таким образом родители стараются прививать своим детям любовь к балету.

Ранее сообщалось, что на двух окружных площадках в столице в рамках новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" впервые пройдут ледовые балеты. За время проведения фестиваля в городе пройдет 150 таких представлений. Цена одного билета для взрослых составит 100 рублей, дети до семи лет смогут пройти бесплатно.

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