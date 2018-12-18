В военной контрразведке заявили о четырех предотвращенных терактах

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Глава департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Николай Юрьев заявил, что за последние пять лет его ведомство предотвратило четыре теракта, направленных против российских военнослужащих, сообщает ТАСС.

Также предотвращены шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

За пять лет из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, около двух миллионов боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 тонн взрывчатых веществ.

19 декабря отечественная военная контрразведка будет отмечать 100-летний юбилей.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2018 году российские спецслужбы предотвратили планы 37 террористических ячеек совершить теракты на Северном Кавказе.