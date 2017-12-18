Строительство моста в Московском зоопарке начнется в 2018 году

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Строительство пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу в Московском зоопарке начнется весной 2018 года. Возвести мост планируется в течение года.

"Это сложный и достаточно интересный проект", – цитирует главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева ТАСС.

Новый переход будет протяженностью 22 метра, его оборудуют пандусами и лифтами.

Как отметил Бочкарев, старый мост, который соединяет две территории зоопарка, не справляется с постоянно растущим потоком посетителей.

Мост возведут из металла. По форме он будет напоминать закручивающуюся морскую волну. Объект расположится по соседству с действующим бетонным мостом, но будет в два раза шире.