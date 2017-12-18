Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице 19 декабря

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Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 декабря из-за ухудшения погоды, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, налипание снега и гололедицу. Порывы ветра ночью могут достигать 12–17 метров в секунду, днем ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью пройдет снег, днем осадки сохранятся в виде снега и мокрого снега. Такая погода потенциально опасна.

Ранее сообщалось, что снегопад накроет столицу в ближайшие часы. За сутки в городе выпадет от 6 до 11 сантиметров снега.

В московском регионе вновь образуется такой снежный покров, каким он был к середине декабря.