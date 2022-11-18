Москва 24: специалисты расскажут о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ

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21 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запрету суррогатного материнства для иностранцев в России.

Перед журналистами выступят:



заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова;

член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Маргарита Павлова;

депутат Госдумы VII созыва Инга Юмашева;

журналист Анна Шафран;

председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов;

пострадавшая от мошеннических действий агентства по суррогатному материнству Юлия Мельникова.

Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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