Каждый шестой россиянин указывает в резюме статус о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Статус о вакцинации в резюме указывает каждый шестой россиянин. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob сообщает ТАСС.

Анализ провели среди 1,1 миллиона вакансий и 3 миллионов резюме, размещенных в период с 16 октября по 16 ноября.

"Пожелания к наличию сертификатов о вакцинации или же информация о готовности сделать прививку при необходимости сегодня есть в 2% вакансий", – отметили аналитики.

Чаще всего это касается вакансий в сферах медицины, образования, продаж, строительства (в том числе и вахтовым методом), логистики и производства.

При этом доля соискателей, указавших свой COVID-статус в резюме, составляет более 17%. В эту сумму аналитики включили как тех соискателей, у кого уже есть сертификат о вакцинации (14,8%), так и тех, кто готов сделать прививку (2,8%).

Отмечается, что количество соискателей, соответствующих данному критерию, увеличилось по сравнению с октябрем. Тенденция наметилась после введения ограничительных мер, когда стало известно о дальнейших планах поэтапного введения QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий в разных субъектах РФ.

При этом в вакансиях работодателей требование об обязательной вакцинации указываться чаще практически не стало.

Аналитики SuperJob подчеркнули, что сейчас на рынке появляются новые вакансии, предполагающие выполнение работы, непосредственно связанной с контролем за соблюдением ограничительных мер. Все чаще работодатели ищут специалистов по термометрии, которые будут измерять температуру при входе в учреждение и выдавать средства индивидуальной защиты посетителям.

В Москве такому специалисту готовы платить 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – от 20 до 22 тысяч рублей за пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день.

Ранее сообщалось, что более 40% российских работодателей спрашивают у сотрудников QR-коды. При этом почти 38% опрошенных признались, что не переживают по этому поводу, поскольку уже вакцинировались от COVID-19 или переболели коронавирусом.

