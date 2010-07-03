В России введут ГОСТ по адаптации к климатическим изменениям

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В России появится государственный стандарт по адаптации условий работы предприятий к изменению климата. Компании смогут подготовиться к возможным переменам и избежать дополнительных финансовых затрат. Об этом сообщает RT.

В документ планируется включить оценку экологического воздействия и разработку мер адаптации к климатическим изменениям. Результатами работы компании смогут обмениваться между собой.

В качестве возможных примеров применения ГОСТа эксперты приводят случаи, которые были зафиксированы летом в Великобритании, где из-за жары деформировалось железнодорожное полотно. "Положения стандарта способствуют адаптации к подобным погодным условиям", – отметили разработчики ГОСТа.

Ранее израильское издание Haaretz посчитало, что изменения климата могут открыть для России широкие возможности для укрепления ее статуса на международной арене. Как говорится в статье, около 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. С таянием ледников эти ресурсы станут более доступными, в том числе для России.

