Молодежь в России начала больше учиться и работать

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Доля незанятой молодежи в России снизилась до рекордно низкого значения с 2001 года. Этот показатель может быть еще меньше, поскольку некоторая часть молодых людей работает без официального оформления.
Согласно данным Росстата, к концу минувшего года в России проживали около 14 миллионов юношей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Из них только 10,2% (1,4 миллиона) не учились и не работали. Этот уровень достиг самого низкого значения за 17 лет, уточняет RT.
По мнению опрошенных телеканалом экспертов, заметное сокращение доли незанятой молодежи может быть связано с уменьшением ее численности. Так, к концу 2001 года в стране проживало около 24,2 миллиона молодых россиян. Однако причина заключается не только в этом. За последние годы существенно изменилось представление людей о жизни.
"Молодежь стала более ответственно и более тревожно относиться к своему будущему, поэтому предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в трудовой жизни и в обществе в целом", – считает профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Ранее специалисты выяснили, что большинство представителей поколения Z в России (к нему относятся юноши и девушки, родившиеся после 1995 года) сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше.
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