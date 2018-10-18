Фото:ТАСС/Владимир Смирнов

На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин прокомментировал ситуацию с изменением пенсионного законодательства, пишет РИА Новости.

"Правительство РФ сейчас проводит болезненные изменения в пенсионное законодательство, но так происходит во всех странах", – сказал президент.

27 сентября Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Правительственный проект был внесен в нижнюю палату в июне. Ко второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, предложенными Владимиром Путиным. В среду, 3 октября, президент подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство.

18 октября депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных льгот.