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15:19

В Депздраве объяснили, почему скорая не выписывает рецептов

общество медицина

15:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, почему фельдшеры и врачи скорой помощи не могут выписывать пациентам рецепты. Его слова приводит "Эхо Москвы".

"Рецепт – это вещь, которая требует большего осмысления, большего обследования. Скорая, уезжая, дает актив в поликлинику, и врач должен прийти к этому пациенту. Вот он решает эту задачу, а у скорой – другие задачи", – подчеркнул Хрипун.

По его словам, в Москве скорая прибывает на обычный вызов в среднем за 12,4 минуты, на место ДТП – за 7,7 минуты.

Ранее на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах открылась тематическая фотовыставка "100 лет спасаем жизни", посвященная скорому юбилею станции скорой помощи имени Пучкова. Всего на каждой площадке размещено по 20 тематических стендов. Вместе с тем на центральной аллее парка "Сокольники" 21 сентября в рамках фестиваля "100 лет спасаем жизни" состоится выставка ретроавтомобилей скорой помощи. Посетителям покажут модели ГАЗ 22Б "Волга" и ГАЗ М20, а также РАФ 977ИМ и РАФ 22031.

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общество медицина

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