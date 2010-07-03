Развитие книжной индустрии обсудили на "Читательской ассамблее Содружества"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вопросы развития книжной индустрии и перспективы издательского рынка на Евразийском пространстве обсудили участники международной "Читательской ассамблеи Содружества". Она состоялась 18 сентября на базе Московского Политеха.

Участие приняли более 400 экспертов из стран СНГ и Балтии, а также Грузии. Издатели, книгораспространители, писатели, библиотекари, ученые и преподаватели вузов обменялись опытом инновационного развития книжных отраслей и обсудили новые сервисы продвижения книг.

Генеральный директор издательства "Просвещение" Дмитрий Климишин, отметил, что книга модифицируется с учетом запросов общества.

"Сегодня книга напоминает киборга, в котором есть и аналоговая, и цифровая части. Достаточно вспомнить детские развивающие пособия с использованием технологии дополненной реальности", – пояснил он. А также подчеркнул важность "правильно интегрировать книгу в комплексный образовательный продукт".

Участники ассамблеи также обсудили будущее печатной книги.

По словам экспертов, книжная культура и образ читателя претерпели серьезные изменения. "Увеличились в разы объемы информации, поэтому современный человек все чаще рассчитывает не на собственную память, а на внешние носители", – отметили эксперты.

Как отметил Дмитрий Климишин, основная тенденция на рынке художественной литературы – сокращение бумажных тиражей. "Средний тираж одной книги – менее 3 тысяч экземпляров, а на рынке учебной литературы же – около 12 тысяч", – рассказал он.

Эксперты напомнили, что у книг появилось много альтернатив и большую популярность набирает также цифровизация обучения. "Она (книга. – Прим. ред.) уже не является единственным источником знаний, дети получают информацию через интернет, предпочтение отдается лаконичным формам изложения материала", – пояснила главный редактор издательства "Просвещение" Надежда Колесникова.

Несмотря на смену приоритетов, происходящую в издательском бизнесе, книжная продукция все равно будет востребована, уверены эксперты. "Поэтому на мой практически риторический вопрос – что будет с книжной продукцией завтра – могу ответить: завтра нас ждет книга, но иная", – заключил Дмитрий Климишин.