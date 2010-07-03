"Бьет стекла и размахивает ножом". Житель дома на Профсоюзной выгоняет нового соседа

13:09
13:09
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За что жители дома на Профсоюзной улице выгоняют живущего в трейлере мужчину
Житель дома на Профсоюзной улице выгоняет 70-летнего мужчину, который живет в припаркованном во дворе трейлере, передает телеканал Москва 24.
Сам хозяин кемпера – Рафаэл Гюльбекян – жалуется на большие проблемы со здоровьем. Врачей Рафаэл периодически посещает, но лечь в больницу не может, так как не на кого оставить дом и собаку. Усложняет жизнь пожилому человеку жилец соседней многоэтажки. Он периодически бьет стекла в трейлере и размахивает ножом.
Рафаэл подсчитал, что материальный ущерб от буйного соседа уже составляет 120 тысяч рублей. Он уже несколько раз писал заявления в полицию и теперь надеется, что как только уверенно встанет на ноги, добьется компенсации.
Сергей Неманов, который нападает на пенсионера, комментировать свое поведение телеканалу Москва 24 не стал.
Подробности переезда из обычной московской квартиры в дом на колесах Гюльбекян не обсуждает. Он признается, что на улице оказался семь лет назад. Дом на колесах он купил в 2012 году за 400 тысяч рублей.
Как рассказал хозяин кемпера телеканалу Москва 24, сейчас с работой ему помогают друзья. А продукты пенсионеру приносят социальные работники, друзья и просто неравнодушные люди. Мужчина рад принять любую помощь.
Одна из жительниц дома на Профсоюзной улице Рафаэла поддержала. "Мы его очень уважаем, это наш бывший сосед. Так получилось, что он оказался в такой ситуации, не дай бог кому-нибудь в такой ситуации оказаться. Он вообще молодец", – рассказала она.
Дом на колесах в Москве – это новинка, тогда как в Европе и США так живут многие. Одни используют компактные вагончики вместо загородных коттеджей, другие в них путешествуют по разным городам и странам.
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