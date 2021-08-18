В Москве выявили 1 590 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки было выявлено 1 590 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 667 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 330 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 029 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 417 825", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе призвали граждан пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Всего за сутки в России подтвердили 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 636 новых случаев коронавирусной инфекции, в Московской области – 1 240, в Нижегородской области – 521, в Свердловской области – 516.