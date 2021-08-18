Автомобилисты рассказали, что больше всего их раздражает в пассажирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего российских водителей раздражает, когда пассажиры выбрасывают мусор из окна, а также дают советы по управлению автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто".

"Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по торпедо", – отметили специалисты.

41% автомобилистов не терпят, когда в салоне машины едят, примерно столько же злятся, когда пассажир перед посадкой не стряхивает снег с ботинок или дождевые капли с зонта. Чуть меньше респондентов (36%) не любят, когда кто-то хлопает дверьми автомобиля.

Среди положительных качеств пассажиров 77% опрошенных автомобилистов выделили способность поддержать разговор, еще 36% отметили знание ПДД, 28% – осведомленность о состоянии общественно-политической жизни страны, и чуть более одной пятой – широкие энциклопедические знания.

Около половины водителей ценят, если попутчик может помочь в случае поломки автомобиля. Треть опрошенных одним из навыков идеального пассажира считают умение найти оптимальный маршрут по навигатору с уточнением наличия парковки.

Уточняется, что исследование проводилось в текущем августе. В нем приняли участие 1300 человек со всей России.

Ранее эксперты "СберАвто" выяснили, что 59% из тех, кто слышал о существовании автомобильных примет, считают себя суеверными. 36% считают правдивой примету о высокой вероятности дождя после мытья машины. Столько же уверены, что птичий помет на машине принесет ее владельцу деньги или счастье.

В "ранимость" автомобилей, которые могут обидеться и сломаться, если обсуждать в салоне их скорую продажу, верят 23% опрошенных. Каждый пятый респондент (19%) считает необходимым "обмыть" новый автомобиль, поскольку, если этого не сделать, машина не прослужит долго.

