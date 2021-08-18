Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору одежды для детей

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По мнению Роспотребнадзора, детская одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья и оставаться удобной, стильной и модной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В ведомстве подчеркнули, что при выборе одежды необходимо обращать внимание на качество материала, из которого она сделана. Наличие синтетики может плохо сказаться на здоровье ребенке. Такие волокна не дают коже дышать, нарушается теплообмен, также возрастает риск появления аллергии. Поэтому лучше выбирать одежду из натуральных материалов: шерсти, хлопка и вискозы.

Также Роспотребнадзор советует смотреть на маркировку одежды. Она должна содержать информацию с указанием даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Рекомендуется обращать внимание на символы с информацией об уходе за изделием. Например, знак химчистки указывает на вредные для здоровья ребенка химические вещества.

Ранее Роспотребнадзор сообщил жителям Москвы о возможности проконсультироваться по вопросу качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.