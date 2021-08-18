Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору одежды для детей

Фото: depositphotos/nata-lunataD
По мнению Роспотребнадзора, детская одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья и оставаться удобной, стильной и модной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В ведомстве подчеркнули, что при выборе одежды необходимо обращать внимание на качество материала, из которого она сделана. Наличие синтетики может плохо сказаться на здоровье ребенке. Такие волокна не дают коже дышать, нарушается теплообмен, также возрастает риск появления аллергии. Поэтому лучше выбирать одежду из натуральных материалов: шерсти, хлопка и вискозы.
Также Роспотребнадзор советует смотреть на маркировку одежды. Она должна содержать информацию с указанием даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Рекомендуется обращать внимание на символы с информацией об уходе за изделием. Например, знак химчистки указывает на вредные для здоровья ребенка химические вещества.
Ранее Роспотребнадзор сообщил жителям Москвы о возможности проконсультироваться по вопросу качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: