Россияне рассказали, какие качества ценят в руководителях

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Профессионализм является самым главным качеством руководителя. Так считают порядка трети россиян – 33 процента. Данные получены сервисом "Работа.ру" в ходе опроса, сообщает ТАСС.
В исследовании, которое проводилось в августе этого года, приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.
"29 процентов опрошенных указали, что их руководитель ответственно относится к работе, а 27 процентов отметили нацеленность начальства на результат. Хорошее отношение к коллективу со стороны руководства заметили 19 процентов участников исследования", – сказано в тексте исследования.
В ходе опроса стало известно, что личные качества руководителя имеют важное значение для 16 процентов респондентов, а чувство юмора – для 14 процентов.
Умение решать рабочие вопросы оценил каждый десятый россиянин. Кроме того, 9 процентов уважают принципиальность руководителя.
Поддержку от руководства ощущают порядка 71 процента опрошенных. Остальные внимания со стороны руководителей не ощущают вовсе.
Кроме этого, почти половина (44 процента) респондентов отметили, что руководители выделяют в коллективе любимчиков. При этом только 4 процента россиян сказали, что сами являются таковыми. 19 процентов людей заявили, что редко, но замечали среди руководителей улучшенное отношение к некоторым сотрудникам. Треть опрошенных подобное поведение не наблюдали.
Ранее стало известно, что некоторые работодатели при приеме на работу новых сотрудников обращают внимание на их знаки зодиака. Также не редки случаи, когда работодатели запрашивают место и точное время рождения соискателей, обращают внимание на их имена, а также не проводят собеседования в период ретроградного Меркурия.
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