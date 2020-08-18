Синоптики рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 18 августа, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 24 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, по области – до плюс 24 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам, ветер подует северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. "Ночью – 9–14 градусов под знаком плюс, а днем – в среднем 25 градусов", – объяснил специалист.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие недели при теплой дневной погоде в столичном регионе прогнозируются холодные ночи и утро.
"Погода": в Москву пришло потепление
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