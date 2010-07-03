Должников могут начать оповещать о запрете на выезд через СМС

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Судебные приставы с 2020 года могут начать извещать должников об ограничении выезда за рубеж через рассылку СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП.

Поправки в закон "Об исполнительном производстве" были внесены в Госдуму 6 августа.

В случае принятия закона в 2020 году у россиян появится дополнительная возможность получить извещения от ведомства на Едином портале госуслуг.

Согласие на получение СМС нужно будет подтвердить распиской с указанием номера мобильного телефона.

Те, кто не хочет получать СМС или уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг, будут оповещены традиционным образом.

Ранее стало известно, что общий судебный долг россиян к 1 июня увеличился на 400 миллиардов рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года. Сумма долга достигла к началу лета 4,4 триллиона рублей.

