Поют все. В "Сокольниках" пройдет рок-н-ролльная вечеринка

18 августа, 21:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Участники проекта "Московское долголетие" 19 августа смогут посетить вечер советского рок-н-ролла в парке "Скольники". Гостей ждут мастер-классы и творческое состязание, передает портал мэра и правительства Москвы.
На эстраде "Ротонда" с 19:00 до 20:30 будет проходить конкурс караоке. Участники будут петь популярные советские хиты "Любите, девушки", "Конечно, Вася", "Черный кот", "От Москвы до Ленинграда" и многие другие.
Лучших исполнителей ждут сертификаты на обучение в вокальной школе. Также гостям предложат бесплатые вокальные мастер-классы и другие занятия.
"Московское долголетие" — проект мэра столицы для москвичей старшего возраста, которые стремятся к самореализации. В рамках проекта в каждом районе города организованы бесплатные кружки и секции. Участники занимаются танцами, рукоделием, живописью, спортом, пением и многим другим.
"Большая Москва": проект "Московское долголетие"
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