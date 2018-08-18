Поют все. В "Сокольниках" пройдет рок-н-ролльная вечеринка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Участники проекта "Московское долголетие" 19 августа смогут посетить вечер советского рок-н-ролла в парке "Скольники". Гостей ждут мастер-классы и творческое состязание, передает портал мэра и правительства Москвы.

На эстраде "Ротонда" с 19:00 до 20:30 будет проходить конкурс караоке. Участники будут петь популярные советские хиты "Любите, девушки", "Конечно, Вася", "Черный кот", "От Москвы до Ленинграда" и многие другие.

Лучших исполнителей ждут сертификаты на обучение в вокальной школе. Также гостям предложат бесплатые вокальные мастер-классы и другие занятия.

"Московское долголетие" — проект мэра столицы для москвичей старшего возраста, которые стремятся к самореализации. В рамках проекта в каждом районе города организованы бесплатные кружки и секции. Участники занимаются танцами, рукоделием, живописью, спортом, пением и многим другим.