Россиянам рассказали о самых необычных вакансиях

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Необычными вакансиями в июле в России оказались пельменщица и полировщик лопаток. Об этом сообщили в газете "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Лепить пельмени нужно в Тюмени. Там ставка специалиста при производстве 1 килограмма продукта составляет 48 рублей. Для одобрения на должность соискателю необходимо предъявить медицинскую книжку и данные о релевантном опыте работы.

Полировщик лопаток требовался на работу в Казани. Претендовать на должность соискатель мог при наличии среднего профессионального образования, а также опыта работы по специальности не менее 3 лет. Квалификация должна быть не ниже 4-го разряда. На рабочем месте специалисту предстояло полировать и глянцевать лопатки, а также удалять коррозии и забоины в ходе работы.

В Санкт-Петербурге по-прежнему требуется миниатюрист – специалист, умеющий создавать классическую, сюжетную и оловянную живопись на поверхностях. Для прохождения на должность потенциальный сотрудник должен иметь архитектурные навыки.

Ранее представители сервиса "Работа.ру" назвали причины, мешающие людям добиваться успеха в карьере. По данным исследования, 39% жителей России соотносят свой неуспех с отсутствием дисциплины и лени. Еще 36% считают, что дело в возрасте.

