Флагманский центр "Мои документы" в ЦАО принял 50 тыс обращений с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В центральном округе Москвы флагманский офис "Мои документы" поступило более 50 тысяч обращений граждан с 15 января 2018 года.
Отличием флагманских офисов от обычных является расширенный перечень услуг, а также дополнительные сервисы и работа до 22:00 часов.
Во флагманском офисе проводят различные лекции и мастер-классы. Почти 1,5 тысячи человек посетили около 70 мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, регистрация транспортных средств является самой популярной услугой. Услуга по регистрации прав собственности стала второй по популярности.
Ранее сообщалось, что в московских центрах "Мои документы" расширился перечень услуг Федеральной налоговой службы. Теперь во всех центрах можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Раньше эта услуга предоставлялась только в налоговых инспекциях.
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