В правительстве прокомментировали сообщения о налоге на богатых

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Правительство РФ не обсуждает возможность введения повышенной ставки НДФЛ для граждан с высоким доходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Этот вопрос не обсуждается", – заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Ранее в СМИ сообщалось, что тема прогрессивной шкалы налогообложения для богатых граждан снова вернулась в повестку дня на фоне пандемии коронавируса.

В правительстве якобы рассмотрели вариант с установлением ставки НДФЛ на уровне 15 процентов для граждан, чьи доходы превышают 2-3 миллиона рублей в год.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктора Селиверстова, введение налога для богатых нецелесообразно. Депутат сослался на расчеты, которые показали, что объем богатых в РФ недостаточен для того, чтобы корректировка НДФЛ на что-либо повлияла.

