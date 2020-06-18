68% россиян хотят получить новое образование

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более половины россиян хотят получить новое образование, выяснил при опросе сервис "Работа.ру".

Как сообщает RT, из них 46% респондентов сказали, что желают снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию. 22% не против усовершенствовать уже имеющиеся рабочие навыки.

Из тех, кто готов учиться опять, почти треть хотели бы поступить в вузы, но на заочное отделение, на очное – 17%. Получать новые знания на тренингах специалистов в разных отраслях хотели бы 29% опрошенных. Образование в онлайн-университетах привлекает 18% участников опроса.

20% опрошенных не заинтересованы в получении нового образования. Еще 12% отметили, что уже получили дополнительное образование.

В опросе участвовали 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Сервис "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" узнал, на какие факультеты абитуриенты желают поступать в грядущем учебном году. Наиболее востребованным направлением стали информационные технологии – 20%. Медицинский факультет предпочли 12% респондентов.

На третьем месте расположилось экономическое направление – 10%. 9% респондентов выразили желание учиться на юридическом факультете, 7% опрошенных высказались за механико-математический.