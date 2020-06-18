Полиция рассказала, как уберечь ребенка от падения из окна

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная полиция дала рекомендации родителям, помогающие обезопасить детей от падения из окон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Бабушкинскому району Москвы капитан полиции Виолетту Лобакину.
Она пояснила, что зачастую падение из окон происходит из-за недосмотра или большой занятости родителей. Лобакина уточнила, что для недопущения таких случаев следует следовать определенным правилам безопасности. По ее словам, в первую очередь родители должны позаботиться, чтобы все окна, где находится ребенок, были закрыты.
"Во избежание таких случаев нужно придерживаться самых простых правил. Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна", – рекомендовала Лобакина.
Она также посоветовала не оставлять ребенка без присмотра, особенно возле окон и стеклянных дверей. Также не следует расставлять мебель возле окон, чтобы ребенок не мог взобраться на нее, подчеркнула Лобакина.
Помимо этого, родителям следует тщательно выбирать аксессуары на окна. Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны. Кроме того, нельзя надеяться на режим "микропроветривание" на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку, подчеркнула она.
Помимо прочего, Лобакина посоветовала с самого раннего возраста объяснять ребенку, что на подоконник нельзя лазить. Она добавила, что подобные выходки детей нужно сразу пресекать.
"Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому. Жизнь наших детей бесценна", – заключила собеседница агентства.
Ранее врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, как уберечь детей от ожогов и солнечных ударов в летний период. Специалист напомнила, что наиболее агрессивный солнечный период – с полудня и до 16:00. В это время находиться на солнце опасно.
Для защиты от ожогов пригодятся солнцезащитные кремы. Для белой кожи следует купить вещество со степенью защиты 50+, а для смуглых детей достаточно 20+ или 35+, отметила специалист.
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