Москалькова предложила убрать пищевой мак из числа наркотиков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо убрать из списка наркотических веществ пищевой мак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Она заявила, что нужно пересмотреть список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Москалькова заявила, что за продажу пищевого мака уже пострадало много людей. В первую очередь это продавцы, руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, однако экспертиза показывает, что мак не очищен, отметила она.
"Они продают каждому понемногу, но в целом за день получается большой объем продажи этого мака. Привлекали и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания. Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", – заявила омбудсмен.
Она подчеркнула, что процесс внесения изменений в статью 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств" пока продолжается. Москалькова отметила, что нужно искать компромисс, чтобы наркодельцы и сбытчики наркотических средств не уходили от ответственности.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали поправки в статью 228 УК РФ, предусматривающие смягчение наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Эта статья предполагает уголовное наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и сбыт наркотиков. Максимальное наказание за преступление – 15 лет лишения свободы. В Госдуме предложили сократить срок до 5 лет.
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