Верховный суд разъяснил, за что военных РФ могут привлечь к уголовной ответственности

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Ряд действий военнослужащих, описанных в постановлении пленума Верховного суда России, может стать причиной для уголовного наказания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий документ органа.

Поводом для уголовного наказания вплоть до лишения свободы может стать добровольная сдача военнослужащего в плен, если тот не оказывал сопротивления. При этом освободить от наказания могут при единовременном соблюдении ряда условий:

военнослужащий попал в плен впервые;

он предпринимал меры для своего освобождения;

после освобождения вернулся к месту службы и, находясь в плену, не совершил преступлений.

Если же военнослужащий попал в плен, находясь в тяжелом состоянии и имея ранения, он должен быть оправдан, следует из документа суда.

Помимо этого, вступление в ряды формирований противника Верховный суд призвал расценивать как государственную измену. За это в РФ могут лишить свободы на срок до 20 лет.

Постановлением Верховного суда военным в условиях мобилизации или военного положения запрещено уклоняться от исполнения приказов или служебных обязанностей, даже если им грозит опасность. В документе также предписывается судам иметь в виду, что за вред, который наносят военнослужащие при исполнении своих обязанностей, уголовной ответственности они не подлежат, но при условии, что они действовали в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов.

Выполнять преступные приказы старшего по званию, следует из документа органа, военнослужащий не обязан. При этом, если поручение было выполнено с осознанием его характера, исполнитель может быть наказан по уголовной статье.

"В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий <...> не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления", – следует из постановления.

Уклонением от призыва в Верховном суде призвали считать неявку без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Неявку в указанное в повестке время и место для отбытия на службу также будут считать уклонением.

Преступлениями в этом вопросе будут считаться в том числе симуляция болезни или намеренное нанесение себя повреждений с целью избежать военной службы. Временное уклонение наказывается содержанием в дисциплинарной части сроком до года.

Уважительной причиной неявки в военкомат, согласно постановлению Верховного суда, может считаться, в том числе болезнь или смерть близкого родственника.

"В случае если причина будет признана уважительной, суд вынесет призывнику оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления", – говорится в документе.

На военную службу, согласно документу Верховного суда, не могут призвать лиц:

отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, в местах лишения свободы, находящихся под арестом;

с непогашенной судимостью за совершенное преступление;

в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд.

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат