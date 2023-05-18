В ЛДПР планируют учредить общественную награду "За помощь специальной военной операции"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Партия ЛДПР планирует учредить общественную награду – медаль "За помощь специальной военной операции". Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"ЛДПР учредит общественную награду – медаль "За помощь специальной военной операции". Она будет вручаться за особый вклад в дело защиты Родины волонтерам, общественным организациям, предпринимателям и простым людям, которые ежедневно помогают фронту и Победе", – пояснил политик.

Слуцкий добавил, что СВО является поворотной точкой современной истории.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал наградить деятелей культуры, которые выступают в зоне спецоперации на Украине. По его словам, артисты, выступая в зоне СВО, совершают подвиг. Он предложил Минобороны и Минкультуры РФ присоединиться к формированию списка таких артистов.

