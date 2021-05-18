Врач рассказал о правилах использования кондиционера в жару

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что есть несколько основных правил использования кондиционеров в жаркую погоду. Об этом сообщает RT.
По его словам, в первую очередь важно правильно выставить температуру – разница с уличной температурой не должна превышать пять – семь градусов.
"Это нужно, чтобы люди не простужались. Во-вторых, струя воздуха не должна быть направлена непосредственно на человека. В-третьих, кондиционер обязательно должен быть прочищен", — рассказал Хорошев.
По его словам, кондиционер может стать источником опасных инфекций.
"Наиболее опасная – легионеллез, или "болезнь легионеров". Легионелла — это палочка, которая может вызывать очень тяжелые и крайне опасные, особенно для людей старшего возраста, пневмонии", — подчеркнул Хорошев.
Также он отметил, что в жаркую погоду человеку нужно выпивать до трех литров воды в сутки, если к этому нет медицинских противопоказаний.
Ранее врач-эпидемиолог группы компаний "Инвитро" Дарья Тихонова рассказала, что использование кондиционеров в закрытых пространствах может спровоцировать появление заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Это может произойти из-за неправильной эксплуатации устройства, а также в случае несвоевременной очистки и дезинфекции прибора. В частности, кондиционер способен спровоцировать появление ангины, аллергии и легионеллеза.
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