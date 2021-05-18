Еще 2 364 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице от коронавируса вылечились еще 2 364 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 030 199", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 2 430 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 167 человек. За это время в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 183 новых случая COVID-19 в 84 регионах, при этом в 1 186 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Владимир Путин ранее заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, РФ заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.

Кроме того, в стране уже разработали три собственные эффективные вакцины.