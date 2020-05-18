Сын писателя Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын возглавил Сибирскую угольную энергетическую компанию. Об этом заявили представители организации, передает РИА Новости.

Уточняется, что Владимир Рашевский, занимавший должность гендиректора СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании. Кроме того, он войдет в состав совдира "Еврохима".

Так, Солженицын останется гендиректором СГК.

Степан Солженицын руководит СГК с ноября 2018 года. Он сын известного русского писателя Александра Солженицына.