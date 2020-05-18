Вирусологи рассказали, как громкие разговоры влияют на распространение коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российские вирусологи подтвердили, что крики и громкие разговоры способствуют распространению коронавируса. Об этом они рассказали в беседе с Москвой 24.
"При любом кашле, чихании, активном разговоре, крике из дыхательных путей вылетают слюна и частички, в которых может содержаться возбудитель коронавируса", – заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
При этом вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн добавил, что при крике инфицированный человек может распространять вирус дальше в гораздо больших количествах, чем при обычном разговоре. "Если мы громко кричим, из нас выходит больше воздуха, и он будет распространяться еще дальше с капельками слюны, чем при спокойной беседе. При крике выделяется много и самих потенциально зараженных частичек – больше давление воздуха, а значит, больше сорвется и полетит", – рассказал специалист.
Ранее специалисты из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. За минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырывается в окружающую среду и затем может оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут.
За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего в РФ на сегодняшний день зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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