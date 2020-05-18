Павильон МЦД проведет транспортный онлайн-квиз

Фото: Денис Гришкин/портал мэра и правительства Москвы

Всех желающих пригласили поучаствовать в онлайн-игре, которая состоится в честь полугодия со дня запуска МЦД. Мероприятие будет проходить 21 мая в 18:00 на официальной странице МЦД в Instagram, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Как уточняется, участникам нужно будет ответить на вопросы о диаметрах, железной дороге и московском транспорте. В игре предусмотрены шесть раундов.

Ведущий квиза в прямом эфире задаст вопросы, а у игроков будет минута, чтобы обсудить ответ в мессенджерах с другими членами команды. Ответ игроки смогут занести в специальную форму на сайте.

Три команды, давшие наибольшее количество правильных ответов, получат в подарок тематические карты "Тройка" и сувениры МЦД. Принять участие могут зарегистрированные команды до пяти человек. Регистрация доступна до 10:00 21 мая.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч человек поучаствовало в онлайн-активностях павильона Московских центральных диаметров, проводимых в Instagram. Статистика приведена с момента введения режима самоизоляции в столице и области.

Отмечается, что подписчикам сообщества МЦД понравился подобный формат и принято решение разработать специальную программу онлайн-мероприятий, доступную и после снятия ограничений в городе. Так, с новой программой горожане смогут слушать лекции, участвовать в мастер-классах в удаленном режиме.

