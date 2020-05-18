Более половины пациентов с COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице подтвердили 3 238 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 146 062 пациента с COVID-19.
Среди новых пациентов 41,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет, еще 5,8% – старше 80 лет. 9% среди заболевших – дети.
В столице запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожан приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.
В России за сутки выявили 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. У 3 577 пациентов не было клинических проявлений.
Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 3,2% больше, чем днем ранее. Скончался за последние сутки 91 человек, в том числе 77 – в Москве.
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