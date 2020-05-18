Любовь Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Во время общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram певица Любовь Успенская заявила, что ее близкие стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции за рубежом.

"Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", – сообщила Успенская.

Она также рассказала о людях, которых знала и которых из-за пандемии коронавируса "сегодня уже нет на этом свете". Артистка предостерегла, что COVID-19 несет в себе серьезную угрозу.

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно", – подчеркнула певица.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.