Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:54

Любовь Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Во время общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram певица Любовь Успенская заявила, что ее близкие стали жертвами пандемии коронавирусной инфекции за рубежом.

"Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, о болезни людей, с которыми я полгода назад вместе веселилась, гуляла, а сегодня они больны", – сообщила Успенская.

Она также рассказала о людях, которых знала и которых из-за пандемии коронавируса "сегодня уже нет на этом свете". Артистка предостерегла, что COVID-19 несет в себе серьезную угрозу.

"Это действительно серьезно, пожалуйста, не подумайте, что это паника или развод. Это страшно", – подчеркнула певица.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.

В столице подтверждено 3 855 новых случаев COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать