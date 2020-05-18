Forbes перечислил самые недооцененные города России

Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова
Стали известны самые недооцененные города России. Об этом пишет издание Forbes.
В материале отмечается, что данные города остались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга.
Так, на первом месте самых недооцененных городов расположился Екатеринбург. Уточняется, что город имеет богатое культурное наследие. Его главной исторической достопримечательностью является Храм-на-Крови.
На втором месте расположился Мурманск. Автор статьи отмечает, что здесь велика вероятность увидеть северное сияние.
Тройку лидеров замкнул город Элиста, большую часть которого населяют последователи веры буддизм. На четвертом месте оказался Псков, в котором можно увидеть множество памятников древнерусского государства.
Пятым городом в списке стал Хабаровск. По мнению автора материала, в этом городе посетители должны обязательно "спуститься к берегам реки Амур, чтобы полюбоваться пейзажем и сфотографировать великолепный закат".
При этом в Forbes попросили отложить все поездки из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее были названы российские города с самыми романтичными отелями. В таких гостиницах постояльцам предлагают шампанское и SPA-услуги.
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