Живущий в Киеве юморист Писаренко отказался говорить о Крыме

Фото: скриншот YouTube-канала ISLND TV

Российский юморист Сергей Писаренко резко ответил на вопрос украинского журналиста и блогера Сергея Иванова о принадлежности Крыма.

Видеозапись интервью была опубликована на YouTube канале ISLND TV. В конце разговора Иванов спросил юмориста о возвращении Крыма в состав России.

"Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда", – возмутился Писаренко и предложил завершить разговор.

В интервью российский юморист также отметил, что русские и украинские граждане продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения двух стран.

"В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", – сказал Писаренко.

В ходе беседы российский юморист сообщил, что в данный момент проживает в Киеве и принимает участие в юмористической программе "Дизель шоу". При этом его родители и дочь постоянно находятся в России, куда Писаренко ездит.

Юморист добавил, что сейчас у него нет планов получить украинский паспорт.

Ранее стало известно о смене стратегии президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Так, Киев начал попытки предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехсторонней контактной группе.