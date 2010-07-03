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08:33

Конюхов планирует три воздушные экспедиции

общество

08:33

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Федор Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям, рассказал сын путешественника и организатор его экспедиций Оскар Конюхов.

"Океаном уже насытился", поэтому в морские путешествия в ближайшее время не собирается, добавил он. Федор Конюхов планирует полет в стратосферу на воздушном шаре, который должен был состояться уже в этом году. Но из-за позднего финиша морской экспедиции его отложили.

Оскар Конюхов отметил, что для нового путешествия изготовлен самый большой шар в истории – в 100 тысяч кубометров, передает ТАСС.

Следующей весной путешественник намерен подняться на высоту 25 километров. Его сын уточнил, что всего было два рекорда: 18 километров пролетел американец и 21 километр – индус в 2006 году. 13 лет рекорд не побит.

Взлетной площадкой станет пустыня в Австралии. Сам полет займет один день.

Следующим проектом станет беспосадочный двойной облет Земли на воздушном шаре. Два года назад Конюхов уже совершил кругосветное путешествие на шаре, которое заняло 11 суток. Через три года он собирается в кругосветку, работающем на солнечных батареях.

Путешественник также поделился подробностями о трудностях, которые его ожидали при последней экспедиции через океан. В первую очередь это штормовые ветра.

"Из примерно 150 дней моего путешествия 100 дней были шторма и 50 дней – более-менее погода. Хорошей погоды там не бывает", – обратил внимание он.

Конюхов признался, что нынешняя кругосветка потребовала от него "всех навыков выживания". Долгий переход через океан оказался для него изнуряющим.

"Я месяцами не ложился в свой спальник, спал сидя", – сказал путешественник. При этом у него не выходило поспать не более двух часов подряд. Чаще всего на отдых оставалось по 15–20 минут.

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общество

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