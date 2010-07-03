Теплая и малооблачная погода ожидается в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящим днем Москва останется под влиянием скандинавского антициклона, сообщается на портале "Метеоновости".

При небольшой облачности осадков не ожидается. В городе воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, по области – до 17-22 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%.

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода на следующей неделе. В понедельник, 20 мая, еще будет светить солнце и будет тепло, температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

Однако уже в ночь на вторник, 21 мая, ситуация поменяется. Небо затянут облака, придут дожди, похолодает.