Друг Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечение в стационаре. В настоящее время она не нуждается в поддерживающих средствах, заявил ее друг, музыкант Евгений Гор.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", – написал он в своем Instagram-аккаунте.

По словам Гора, состояние певицы с каждым днем улучшается, она продолжает набираться сил.

"Все страшное позади", – добавил музыкант.

Он пояснил, что пока что держит контакт с Бабкиной только через врачей, поскольку пациентке ограничили доступ к мобильному телефону.

7 апреля глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме и ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В этот же день сообщалось, что певицу поместили в стационар с диагнозом "пневмония". Тест 70-летней артистки показал отрицательный результат на коронавирус.

14 апреля стало известно, что артистку вывели из искусственной комы.