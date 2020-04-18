Стационар Егорьевской ЦРБ перепрофилирован в инфекционное отделение для людей с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Закончилось перепрофилирование стационара Егорьевской центральной районной больницы в инфекционное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали представители министерства строительного комплекса Подмосковья.



"Помещения переоборудовали за четырнадцать дней", – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, в медучреждении были сделаны новые шлюзы, которые препятствуют распространению инфекции.

Кроме того, закончился монтаж системы вентиляции и подачи медицинских газов.

В общей сложности в инфекционном стационаре можно разместить до 200 коек с кислородом. Еще будет развернуто все нужное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ.

Недавно губернатор Подмосковья заявил о снижении роста случаев COVID-19 в регионе.

Ранее стало известно, что уникальная система санитарного контроля будет действовать в инфекционной больнице в ТиНАО.