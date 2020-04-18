Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:55

Умер заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Жуков

общество

Фото: vk.com/public179027989

Скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков, ранее заразившийся коронавирусом. Губернатор региона Андрей Воробьев предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть посмертно.

"Светлая ему память, думаю, что выражу общее мнение – наградить его Орденом за мужество и доблесть", – приводит телеканал "360" слова Воробьева.

Губернатор рассказал, что Жуков в период действия режима самоизоляции работал вместе с волонтерами и проявлял активную позицию.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин пояснил, что Жуков был доставлен в отделение реанимации, у него был выявлен коронавирус.

Известно, что Иван Жуков являлся депутатом Мособлдумы II созыва, с 2001 по 2016 годы – III, IV и V созывов. Он руководил фракцией "Единая Россия" и занимал должность заместителя председателя госучреждения. В 2016 году Жукова переизбрали депутатом регионального парламента на очередной срок.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать