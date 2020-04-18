Умер заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Жуков

Фото: vk.com/public179027989

Скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков, ранее заразившийся коронавирусом. Губернатор региона Андрей Воробьев предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть посмертно.

"Светлая ему память, думаю, что выражу общее мнение – наградить его Орденом за мужество и доблесть", – приводит телеканал "360" слова Воробьева.

Губернатор рассказал, что Жуков в период действия режима самоизоляции работал вместе с волонтерами и проявлял активную позицию.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин пояснил, что Жуков был доставлен в отделение реанимации, у него был выявлен коронавирус.

Известно, что Иван Жуков являлся депутатом Мособлдумы II созыва, с 2001 по 2016 годы – III, IV и V созывов. Он руководил фракцией "Единая Россия" и занимал должность заместителя председателя госучреждения. В 2016 году Жукова переизбрали депутатом регионального парламента на очередной срок.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.