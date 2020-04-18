Облачная погода установится в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стал известен прогноз погоды на субботу, 18 апреля, в Москве. Об этом передает портал "Метеоновости".

Синоптики сообщают, что в столице установится облачная с прояснениями погода. При этом регион будет находиться в тыловой части циклона. Временами не исключены кратковременные дожди.

"Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов", – сообщается на сайте.

Кроме того, днем будет дуть западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов", – добавляют специалисты.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия нельзя назвать благоприятными. Атмосферное давление ниже нормы, а в воздухе отмечается пониженное содержание кислорода.

В таких условиях метеозависимым людям стоит пристальнее следить за своим здоровьем. В частности, дискомфорт могут испытать граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с хронической легочной недостаточностью.

Накануне москвичам рассказали, как справиться с погодными аномалиями в режиме самоизоляции. Рекомендации дала врач-терапевт Лариса Алексеева.