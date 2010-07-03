Писателя Быкова доставили на лечение в Москву

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Писателя Дмитрия Быкова на самолете доставили из Уфы в Москву на лечение. В полете его сопровождала бригада врачей, рассказал Агентству "Москва" издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Он не стал уточнять, в какую больницу госпитализируют писателя. "Диагноз Быкова объявлен официально", – добавил Муратов.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что состояние писателя по-прежнему тяжелое, но стабильное.

Быкова госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали инсульт, но диагноз не подтвердился.

Сейчас 51-летний писатель находится на искусственном дыхании в медикаментозной коме.