Тысячи цветущих растений украсят фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Площадки фестиваля "Пасхальный дар" в столице украсят более 40 тысячи цветущих растений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента культуры Александра Кибовского.

"Более 40 тысяч цветущих растений украсят фестиваль. Работают лучшие флористы – это целое искусство, работает огромная команда людей", – сказал Кибовский.

Также на площадках фестиваля будут установлены расписные пасхальные яйца, цветочные книги, 3D-картины, "деревья добра". Всего к празднику установят около 200 арт-объектов на общую тему "Вересковая весна".

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая. Ранее сообщалось, что на фестивале "Пасхальный дар" пройдет марафон благотворительных и волонтерских программ. Запланированы благотворительные забеги, ярмарки, пикники, обустройство детских комнат в стационарах, помощь бездомным животным. Мероприятия будут проходить в школах, вузах, библиотеках, на открытых пространствах и на площадках фестиваля.