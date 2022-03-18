Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
В пятницу, 18 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит +3...+5 градусов, в Подмосковье – +5...0 градусов. По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%. В Москве и Подмосковье сохранится очень высокое атмосферное давление", – говорится в сообщении.
На следующей неделе в Москву придет апрельское тепло. Об этом ранее сообщили в центре погоды "Фобос". Так, с понедельника в столице прогнозируются околонулевые отметки по утрам, но уже к полудню воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла.
В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в столице будет до 9 градусов тепла. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, согласно прогнозам синоптика, в начале следующей недели будет малооблачно.
"Атмосфера": метеоролог рассказал о предстоящей погоде 18 марта
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