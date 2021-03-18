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Общество

17:18

Названы симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс назвал симптомы, при которых незамедлительно нужно вызвать медиков. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

По словам специалиста, существует ряд недомоганий, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

"Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И, конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле – все это причины для обращения за неотложной помощью", – рассказал Клементс.

Также он посоветовал пройти все профилактические обследования, которые были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее невролог Петр Труханов объяснил, как предугадать "тихий инсульт". Специалист посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. При этом у данного недуга нет выраженной клинической симптоматики. По словам медика, благодаря исследованию МРТ получится показать даже минимальные изменения.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов ранее перечислил неочевидные признаки инсульта.

"Доктор 24": инсульты

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