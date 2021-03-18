Названы симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи

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Американский врач скорой помощи клиники Майо Кейси Клементс назвал симптомы, при которых незамедлительно нужно вызвать медиков. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

По словам специалиста, существует ряд недомоганий, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

"Если у человека появилась боль в груди или он не может отдышаться; если он чувствует слабость в одной части тела или заметил у себя другие симптомы инсульта. И, конечно, любое неконтролируемое кровотечение, например, в стуле – все это причины для обращения за неотложной помощью", – рассказал Клементс.

Также он посоветовал пройти все профилактические обследования, которые были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее невролог Петр Труханов объяснил, как предугадать "тихий инсульт". Специалист посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. При этом у данного недуга нет выраженной клинической симптоматики. По словам медика, благодаря исследованию МРТ получится показать даже минимальные изменения.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов ранее перечислил неочевидные признаки инсульта.

