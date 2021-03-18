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Общество

16:15

Юная байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной

общество за рубежом

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Японская байкерша, развлекающая 18-тысячную аудиторию историями о своей жизни и поездках на мотоцикле в живописные районы страны, оказалась 50-летним мужчиной. Об этом сообщает The Daily Mail.

Внимательные пользователи соцсетей начали замечать неладное, когда на одном из фото девушки в отражении зеркала был совершенно другой человек. Позже автор аккаунта еще пару раз допустил ошибки, по которым фанаты догадались, что фотографии подделаны. Например, на одной из фотографий подписчики заметили мужскую руку, попавшую в селфи.

Когда правда вскрылась, 50-летний Цзунгу признался, что редактировал фотографии для того, чтобы набрать популярность в Сети. По его мнению, многим интереснее наблюдать за жизнью молодой девушки, чем "старого дяди". Позже он рассказал журналистам, что ему действительно нравилась жизнь популярной байкерши.

Многие фанаты оказались разочарованы таким поворотом событий, однако часть подписчиков выразила восторг тому, как искусно мужчине удавалось обманывать такое количество людей.

Ранее житель Японии построил телефонную будку для общения с погибшими близкими. Любой желающий может набрать мобильные номера погибших и поговорить с ними, как с живыми. Люди рассказывают по телефону о последних событиях в семье и мире.

Юная байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной

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