Еще 1 760 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве еще 1 760 пациентов выздоровели после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 926 254", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за сутки в столице удалось выявить 1 934 новых случая заболевания. 750 человек госпитализированы.

За сутки в Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. При этом она посоветовала россиянам не планировать на майские праздники отдых за границей, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности заражения.