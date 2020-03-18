103-летняя женщина из Ирана вылечилась от коронавируса

Фото: AP/Amin Nazari/ISNA

103-летняя женщина в Иране излечилась от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу университета медицинских наук провинции Семнан Навида Данайи.

По его словам, пациентка в течение одной недели находилась в больнице в Семнане, после чего ее выписали.

Ранее от заболевания, вызванного новым коронавирусом, выздоровел иранец возрастом 91 год. Всего в стране выздоровело 5710 человек.

Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса. Перечень пополнила Республика Чили. Не рекомендованы к посещению КНР, Италия, Южная Корея, Иран.

С 20 марта введут временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключениями станут регулярные рейсы Москва – Лондон, Москва – Нью-Йорк, Москва – Абу-Даби (аналогично – в обратную сторону), осуществляемые через терминал F аэропорта Шереметьево.

В ближайшее время будет приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. С 16 марта ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию.

До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.